Савосина (Байлычева) Екатерина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1928
Дата смерти28.06.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савосин Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Савосин Григорий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1956
Дочь: Шалёная (Савосина) Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Савосин Григорий Петрович
Смерть
28.06.2018