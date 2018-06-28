Савосина (Байлычева) Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савосина (Байлычева) Екатерина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1928

Дата смерти

28.06.2018

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савосин Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Савосин Григорий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савосин Григорий Петрович

Рождение ребёнка
01.02.1956

Дочь: Шалёная (Савосина) Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Савосин Григорий Петрович

Смерть
28.06.2018

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