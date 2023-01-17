Мамистов (МаЙмистов) Евдоким Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1848
Бракосочетание
26.01.1869
Рождение ребёнка
09.11.1869
Сын: Мамистов Иван Евдокимович
Мать ребёнка: Мамистова (маймистова) Гликерия Михайловна
Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
Между 1884 и 1885
Сын: Мамистов Филипп Евдокимович
Мать ребёнка: Мамистова (маймистова) Гликерия Михайловна
Смерть
Неизвестно