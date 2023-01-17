Мамистов (МаЙмистов) Евдоким Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамистов (МаЙмистов) Евдоким Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Мамистов Матвей Михайлович

Мать: Мамистова Парасковья Андреевна

Бракосочетание
26.01.1869

Жена: Мамистова (маймистова) Гликерия Михайловна

Рождение ребёнка
09.11.1869

Сын: Мамистов Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Мамистова (маймистова) Гликерия Михайловна

Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
Между 1884 и 1885

Сын: Мамистов Филипп Евдокимович

Мать ребёнка: Мамистова (маймистова) Гликерия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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