Кокорин Сергей Иванов
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Кокорин Иван Иванов
Мать: Кокорина Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Кокорина Фекла Никитина
Бракосочетание
До 1802
Жена: Кокорина Фекла Никитина
Рождение ребёнка
1809
Сын: Кокорин Лаврентий Сергеев
Мать ребёнка: Кокорина Фекла Никитина
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 640об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 164об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 12об
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1835