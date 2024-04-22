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Кокорин Сергей Иванов

Место рождения

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1773

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Кокорин Иван Иванов

Мать: Кокорина Марфа Михайлова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Кокорин Капитон Сергеев

Мать ребёнка: Кокорина Фекла Никитина

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1802

Жена: Кокорина Фекла Никитина

Рождение ребёнка
1809

Сын: Кокорин Лаврентий Сергеев

Мать ребёнка: Кокорина Фекла Никитина

Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 640об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 164об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 12об
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1835
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