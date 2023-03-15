(Рубцова) Алина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рубцова) Алина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1993

Пол

Женский

Отец

1970 г.р.

Мать

1970 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1993

Отец: Рубцов Дмитрий Викторович

Мать: Рубцова Лариса

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