Щербакова Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Георгий (Егор) Тихонович
Отец ребёнка: Щербаков Тихон
Красавка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щербаков Тихон
Смерть
Неизвестно