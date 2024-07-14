Щербакова Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Георгий (Егор) Тихонович

Отец ребёнка: Щербаков Тихон

Красавка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Тихон

Смерть
Неизвестно

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