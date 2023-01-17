Кайгородова (Лузина) Евлампия Ивановна
Место рождения
Дата рождения13.10.1869
Дата смертиПосле 10.10.1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1886
Сын: Кайгородов Самсон Дмитриевич
Отец ребёнка: Кайгородов Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1889
Дочь: Воронина Мелания Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
После 10.10.1923