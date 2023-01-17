Кайгородова (Лузина) Евлампия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайгородова (Лузина) Евлампия Ивановна

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Место рождения

Ворсиха, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

13.10.1869

Дата смерти

После 10.10.1923

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
13.10.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Ворсиха, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
28.12.1886

Сын: Кайгородов Самсон Дмитриевич

Отец ребёнка: Кайгородов Дмитрий Михайлович

Лазариха, Больше-Сорокинская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1889

Дочь: Воронина Мелания Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Лазариха, Больше-Сорокинская волость, Ишимский уезд
Смерть
После 10.10.1923
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