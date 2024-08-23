Башкирова Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башкирова Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Между 21.01.1948 и 01.07.1948

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
До 1948
Приволжск, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
С 21.01.1948
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Между 21.01.1948 и 01.07.1948

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