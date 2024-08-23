Башкирова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиМежду 21.01.1948 и 01.07.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
До 1948
Приволжск, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
С 21.01.1948
Смерть
Между 21.01.1948 и 01.07.1948