Давыдкина Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдкина Агафья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1867 ст.

Дочь: Васса Спиридоновна

Отец ребёнка: Давыдкин Спиридон Михайлович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.?.1880 ст.

Дочь: Феодора Спиридоновна

Отец ребёнка: Давыдкин Спиридон Михайлович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдкин Спиридон Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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