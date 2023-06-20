Давыдкина Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.08.1867 ст.
Дочь: Васса Спиридоновна
Отец ребёнка: Давыдкин Спиридон Михайлович
Рождение ребёнка
10.?.1880 ст.
Дочь: Феодора Спиридоновна
Отец ребёнка: Давыдкин Спиридон Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно