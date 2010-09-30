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Зайцева Елизавета Евгеньевна

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Место рождения

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

Дата рождения

30.09.2010

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.2010

Отец: Зайцев Евгений Александрович

Мать: Зайцева Любовь Николаевна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
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