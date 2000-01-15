Михайлов - Ворошилов Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1909
Дата смерти15.01.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.12.1933
Дочь: Ворошилова Луиза Сергеевна
Мать ребёнка: Алхимова - Ворошилова Пелагея Ивановна
Немчинова, Красно-Пахорская волость, Подольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.01.2000