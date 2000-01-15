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Михайлов - Ворошилов Сергей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1909

Дата смерти

15.01.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.12.1933

Дочь: Ворошилова Луиза Сергеевна

Мать ребёнка: Алхимова - Ворошилова Пелагея Ивановна

Немчинова, Красно-Пахорская волость, Подольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алхимова - Ворошилова Пелагея Ивановна

Смерть
15.01.2000
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