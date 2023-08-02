Есенов Габис Батырсаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1799
Дата рождения
Рождение ребёнка
01.01.1819
Сын: Есенов Касполат Габисович
Мать ребёнка: Есенов Тауче Дзахсатовна
Дата рождения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Есенов Тауче Дзахсатовна
Смерть
Неизвестно