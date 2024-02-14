Семикина (Мельникова) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семикина (Мельникова) Валентина Николаевна

Место рождения

г.Кизел Пермской обл.

Дата рождения

01.09.1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.11.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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