Смольникова Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.12.1951
Сын: Соловьёв Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Соловьёв Иван
Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соловьёв Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смольников Илья Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Васильевна
Смерть
Неизвестно