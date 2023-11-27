Смольникова Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смольникова Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1951

Сын: Соловьёв Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Соловьёв Иван

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьёв Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смольников Илья Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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