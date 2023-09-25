Елгина (Калинкина) Маргарита Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1969
Отец: не указан
Рождение ребёнка
14.04.1988
Сын: Елгин Андрей Александрович
Отец ребёнка: Елгин Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
23.11.1995
Дочь: Елгина Дарья Александровна
Отец ребёнка: Елгин Александр Георгиевич
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область