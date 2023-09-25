Елгина (Калинкина) Маргарита Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елгина (Калинкина) Маргарита Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1969

Пол

Женский

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1969

Отец: не указан

Мать: Чипурина (Иванова) Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
14.04.1988

Сын: Елгин Андрей Александрович

Отец ребёнка: Елгин Александр Георгиевич

Рождение ребёнка
23.11.1995

Дочь: Елгина Дарья Александровна

Отец ребёнка: Елгин Александр Георгиевич

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

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