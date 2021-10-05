Жирякова (Попова) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жирякова (Попова) Галина Николаевна

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Место рождения

Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край

Дата рождения

22.08.1953

Дата смерти

05.10.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1939 г.р.

Дети

1981 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1953

Отец: не указан

Мать: Попова Александра Степановна

Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
09.03.1981

Сын: Жиряков Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Жиряков Николай Иванович

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харыбин Иван Григорьевич

Смерть
05.10.2021
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