Жирякова (Попова) Галина Николаевна
Место рождения
Дата рождения22.08.1953
Дата смерти05.10.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1953
Отец: не указан
Рождение ребёнка
09.03.1981
Сын: Жиряков Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Жиряков Николай Иванович
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Харыбин Иван Григорьевич
Смерть
05.10.2021