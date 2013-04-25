Штейнберга (Зейцмане) Ева
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1938
Дата смерти25.04.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1938
Отец: Зейцманис Арнольдс Николайс
Мать: Зейцмане Ольга
Рождение ребёнка
21.07.1959
Дочь: Эшмите Инеса
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
25.04.2013