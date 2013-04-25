Штейнберга (Зейцмане) Ева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штейнберга (Зейцмане) Ева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1938

Дата смерти

25.04.2013

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1920 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1938

Отец: Зейцманис Арнольдс Николайс

Мать: Зейцмане Ольга

Рождение ребёнка
21.07.1959

Дочь: Эшмите Инеса

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
25.04.2013
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