Афонченкова (Усова) Олеся
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1979
Отец: Усов ?
Мать: (Переварюха) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афонченков Денис Дмитриевич
Отец ребёнка: Афонченков Дмитрий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Афонченков Дмитрий Владимирович