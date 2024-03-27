Гаабдерахим Арслан Улы
Место рожденияКармыш (Янгильдино), Чебоксарского уезда Казанской Губернии
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Арслан Актубаев
Кармыш (Янгильдино), Чебоксарского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
1744
Сын: Абдулсалим Габдерахим Улы
Мать ребёнка: Зюлюха Сатаева
Янгильдино (Кармыш) Чебоксарского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
1753
Сын: Мурсалим Габдерахим Улы 5 Его Предков
Мать ребёнка: Зюлюха Сатаева
Янгильдино (Кармыш) Чебоксарского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
1756
Сын: Абдул Габдерахим Улы
Мать ребёнка: Зюлюха Сатаева
Янгильдино (Кармыш) Чебоксарского уезда Казанской Губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зюлюха Сатаева
Смерть
Неизвестно