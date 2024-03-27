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Гаабдерахим Арслан Улы

Место рождения

Кармыш (Янгильдино), Чебоксарского уезда Казанской Губернии

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Арслан Актубаев

Мать: не указана

Кармыш (Янгильдино), Чебоксарского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
1744

Сын: Абдулсалим Габдерахим Улы

Мать ребёнка: Зюлюха Сатаева

Янгильдино (Кармыш) Чебоксарского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
1753

Сын: Мурсалим Габдерахим Улы 5 Его Предков

Мать ребёнка: Зюлюха Сатаева

Янгильдино (Кармыш) Чебоксарского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
1756

Сын: Абдул Габдерахим Улы

Мать ребёнка: Зюлюха Сатаева

Янгильдино (Кармыш) Чебоксарского уезда Казанской Губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зюлюха Сатаева

Смерть
Неизвестно
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