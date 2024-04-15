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(Федоркова) София Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

13.01.1961

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Федорков Алексей Митрофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федорков Алексей Митрофанович

Рождение ребёнка
01.01.1908

Сын: Федорков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Федорков Алексей Митрофанович

Рождение ребёнка
24.12.1909

Сын: Федорков Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Федорков Алексей Митрофанович

Рождение ребёнка
16.08.1913

Сын: Федорков Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Федорков Алексей Митрофанович

Рождение ребёнка
25.02.1914

Дочь: (Федоркова) Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Федорков Алексей Митрофанович

Рождение ребёнка
10.04.1915

Сын: Федорков Фирс Алексеевич

Отец ребёнка: Федорков Алексей Митрофанович

Рождение ребёнка
01.01.1916

Сын: Федорков Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Федорков Алексей Митрофанович

Рождение ребёнка
19.07.1919

Сын: Федорков Андрей Иванович

Отец ребёнка: Федорков (Казьмин) Иван Ионович

Бракосочетание
1959

Муж: Федорков (Казьмин) Иван Ионович

Смерть
13.01.1961
Причина смерти: Сердечная астма
Похороны
15.01.1961

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