(Федоркова) София Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти13.01.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1908
Отец ребёнка: Федорков Алексей Митрофанович
Рождение ребёнка
24.12.1909
Сын: Федорков Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Федорков Алексей Митрофанович
Рождение ребёнка
16.08.1913
Сын: Федорков Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Федорков Алексей Митрофанович
Рождение ребёнка
25.02.1914
Дочь: (Федоркова) Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Федорков Алексей Митрофанович
Рождение ребёнка
10.04.1915
Отец ребёнка: Федорков Алексей Митрофанович
Рождение ребёнка
01.01.1916
Сын: Федорков Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Федорков Алексей Митрофанович
Рождение ребёнка
19.07.1919
Отец ребёнка: Федорков (Казьмин) Иван Ионович
Бракосочетание
1959
Смерть
13.01.1961
Причина смерти: Сердечная астма
Похороны
15.01.1961