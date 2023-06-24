Сапожников Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожников Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапожников Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сапожникова Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапожников Семён Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапожников Синафонтий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Сапожников Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1925

Сын: Сапожников Виктор Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Большой Атмас, Черлакский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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