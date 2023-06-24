Сапожников Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапожников Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сапожникова Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапожников Семён Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапожников Синафонтий Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Сапожников Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1925
Сын: Сапожников Виктор Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Большой Атмас, Черлакский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно