Горохова Наталья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Сын: Горохов Вячеслав Иванович
Отец ребёнка: Горохов Иван Артемьевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Горохов) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Горохов Иван Артемьевич
Смерть
Неизвестно