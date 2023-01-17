Соболев Яков Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1901 ст.
Дочь: Соболева Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Соболева Елизавета Никаноровна
Рождение ребёнка
17.09.1903 ст.
Дочь: Соболева Любовь Яковлевна
Мать ребёнка: Соболева Елизавета Никаноровна
Рождение ребёнка
03.03.1909 ст.
Мать ребёнка: Соболева Елизавета Никаноровна
Рождение ребёнка
09.11.1912 ст.
Дочь: Соболева Антонина Яковлева
Мать ребёнка: Соболева Елизавета Никаноровна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Соболева Елизавета Никаноровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно