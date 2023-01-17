Соболев Яков Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоболев Яков Дмитриевич

Соболев Яков Дмитриевич

avatar

Место рождения

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соболев Дмитрий Петрович

Мать: Соболева Елизавета Ивановна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.11.1901 ст.

Дочь: Соболева Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Соболева Елизавета Никаноровна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.09.1903 ст.

Дочь: Соболева Любовь Яковлевна

Мать ребёнка: Соболева Елизавета Никаноровна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.03.1909 ст.

Сын: Соболев Василий Яковлев

Мать ребёнка: Соболева Елизавета Никаноровна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.11.1912 ст.

Дочь: Соболева Антонина Яковлева

Мать ребёнка: Соболева Елизавета Никаноровна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1915

Сын: Соболев Николай Дмитриев

Мать ребёнка: Соболева Елизавета Никаноровна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соболева Елизавета Никаноровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close