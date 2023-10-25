Дикопольцев Виктор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1955
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1955
Отец: Дикопольцев Василий
Рождение ребёнка
21.02.1977
Сын: Дикопольцев Алексей Викторович
Рождение ребёнка
04.11.1982
Дочь: Огнева Мария Викторовна
Мать ребёнка: Изотенко Татьяна Прокопьевна
Рождение ребёнка
24.05.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Изотенко Татьяна Прокопьевна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область