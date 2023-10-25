Дикопольцев Виктор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДикопольцев Виктор Васильевич

Дикопольцев Виктор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1955

Пол

Мужской

Добавил:

УБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1955

Отец: Дикопольцев Василий

Мать: Дикопольцева Вера Федоровна

Рождение ребёнка
21.02.1977

Сын: Дикопольцев Алексей Викторович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1982

Дочь: Огнева Мария Викторовна

Мать ребёнка: Изотенко Татьяна Прокопьевна

Рождение ребёнка
24.05.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Изотенко Татьяна Прокопьевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close