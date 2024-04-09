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Ярошевич Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1971

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1971

Отец: Ярошевич Александр Николаевич

Мать: Ярошевич (Климович) Ольга Аркадьевна

Рождение ребёнка
05.02.1994

Сын: Ярошевич Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Ярошевич (Каплич) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
19.05.1995

Дочь: Ярошевич Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Ярошевич (Каплич) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
01.07.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ярошевич (Каплич) Татьяна Ивановна

Редигерово, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
03.04.2000

Дочь: Верстак (Ярошевич) Янина Сергеевна

Мать ребёнка: Ярошевич (Каплич) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
23.01.2006

Сын: Ярошевич Захар Сергеевич

Мать ребёнка: Ярошевич (Каплич) Татьяна Ивановна

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