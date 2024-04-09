Ярошевич Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1971
Рождение ребёнка
05.02.1994
Сын: Ярошевич Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Ярошевич (Каплич) Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
19.05.1995
Дочь: Ярошевич Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Ярошевич (Каплич) Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
01.07.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ярошевич (Каплич) Татьяна Ивановна
Редигерово, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
03.04.2000
Дочь: Верстак (Ярошевич) Янина Сергеевна
Мать ребёнка: Ярошевич (Каплич) Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
23.01.2006
Мать ребёнка: Ярошевич (Каплич) Татьяна Ивановна