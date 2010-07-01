Бондарева (Смелкова) Алевтина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1942
Дата смерти?.07.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1942
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондратьева (Бондарева) Ольга Наумовна
Отец ребёнка: Бондарев Наум Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.03.1967
Сын: Бондарев Дмитрий Наумович
Отец ребёнка: Бондарев Наум Михайлович
Смерть
?.07.2010