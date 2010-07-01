Бондарева (Смелкова) Алевтина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарева (Смелкова) Алевтина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1942

Дата смерти

?.07.2010

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1942

Отец: Смелков Николай Дмитриевич

Мать: Смелкова (Смелкова) Нина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондратьева (Бондарева) Ольга Наумовна

Отец ребёнка: Бондарев Наум Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарев Наум Михайлович

Рождение ребёнка
22.03.1967

Сын: Бондарев Дмитрий Наумович

Отец ребёнка: Бондарев Наум Михайлович

Смерть
?.07.2010

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