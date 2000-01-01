Седунова (Иванова) Марфа Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1919
Отец ребёнка: Седунов Иван Андреевич
село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Седунов Иван Андреевич
село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
26.12.1922
Отец ребёнка: Седунов Иван Андреевич
село Анастасьевка Томской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно