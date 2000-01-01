Седунова (Иванова) Марфа Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седунова (Иванова) Марфа Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1919

Сын: Седунов Василий Иванович

Отец ребёнка: Седунов Иван Андреевич

село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
1921

Сын: Седунов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Седунов Иван Андреевич

село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
26.12.1922

Сын: Седунов Василий Иванович

Отец ребёнка: Седунов Иван Андреевич

село Анастасьевка Томской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седунов Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
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