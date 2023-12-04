Стерляхина Матрена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1819
Сын: Стерляхин Спиридон Евстратович
Отец ребёнка: Стерляхин Евстрат Данилович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Стерляхин Роман Евстратович
Отец ребёнка: Стерляхин Евстрат Данилович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Стерляхин Василий Евстратович
Отец ребёнка: Стерляхин Евстрат Данилович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Стерляхина Елена Евстратовна
Отец ребёнка: Стерляхин Евстрат Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно