Стерляхина Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стерляхина Матрена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Стерляхин Спиридон Евстратович

Отец ребёнка: Стерляхин Евстрат Данилович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Стерляхин Роман Евстратович

Отец ребёнка: Стерляхин Евстрат Данилович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Стерляхин Василий Евстратович

Отец ребёнка: Стерляхин Евстрат Данилович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Стерляхина Елена Евстратовна

Отец ребёнка: Стерляхин Евстрат Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стерляхин Евстрат Данилович

Смерть
Неизвестно
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