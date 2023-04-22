Лободин Станислав Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лободин Станислав Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лободин Сергей Станиславович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевченко Марина Станиславовна

Мать ребёнка: Белошапко Лариса Иссаевна

Смерть
Неизвестно

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