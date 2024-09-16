Помосова Марина Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.05.1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1845
Сын: Помосов Марк Андреев
Отец ребёнка: Помосов Андрей (Аксит) Ефремов
Рождение ребёнка
09.04.1848 ст.
Сын: Помосов Сильвестр Андреев
Отец ребёнка: Помосов Андрей (Аксит) Ефремов
Смерть
20.05.1857