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Помосова Марина Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.05.1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1829 г.р.

Дети

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Помосов Андрей (Аксит) Ефремов

Рождение ребёнка
01.04.1845

Сын: Помосов Марк Андреев

Отец ребёнка: Помосов Андрей (Аксит) Ефремов

Сюрзи, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.04.1848 ст.

Сын: Помосов Сильвестр Андреев

Отец ребёнка: Помосов Андрей (Аксит) Ефремов

Смерть
20.05.1857
Сюрзи, Малмыжский уезд, Вятская губерния

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