Пятовской Фёдор Осипович 17.02.1767 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пятовской Фёдор Осипович

Место рождения

Ногинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

17.02.1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1767

Отец: Пятовской Осип Иванович

Мать: Пятовская (Пилицына) Евдокия Григорьевна

Ногинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
| ГАВО - Метрические книги церквей Важского уезда за 1767 год (Ф. 496 О. 6 Д. 1) - запись №2 | Кокшенгская четверть,Важский уезд, Вологодская губ
Рождение ребёнка
Между 1793 и 1794

Сын: Пятовской Никифор Фёдорович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Между 1798 и 1799

Сын: Пятовской Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Между 1807 и 1808

Сын: Пятовской Сава Фёдорович

Мать ребёнка: ?

Ногинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Вельский уезд, Вологодская губерния
Упоминание
1811
Ногинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Ревизская сказка
Смерть
Неизвестно

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