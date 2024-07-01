Пятовской Фёдор Осипович
Место рождения
Дата рождения17.02.1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1767
| ГАВО - Метрические книги церквей Важского уезда за 1767 год (Ф. 496 О. 6 Д. 1) - запись №2 | Кокшенгская четверть,Важский уезд, Вологодская губ
Рождение ребёнка
Между 1793 и 1794
Сын: Пятовской Никифор Фёдорович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Между 1798 и 1799
Сын: Пятовской Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Между 1807 и 1808
Мать ребёнка: ?
Вельский уезд, Вологодская губерния
Упоминание
1811
Ревизская сказка
Смерть
Неизвестно