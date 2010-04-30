Туркина Зинаида Федоровна
Место рожденияБарнаул
Дата рождения20.02.1951
Дата смерти30.04.2010
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1951
Отец: Туркин Федор Андреевич
Мать: не указана
Барнаул
Рождение ребёнка
11.11.1972
Отец ребёнка: Ермак Юрий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олеся Александровна
Отец ребёнка: Филиппов Александр Николаевич
Место жительства
Неизвестно
Барнаул
Смерть
30.04.2010