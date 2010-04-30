Туркина Зинаида Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТуркина Зинаида Федоровна

Туркина Зинаида Федоровна

avatar

Место рождения

Барнаул

Дата рождения

20.02.1951

Дата смерти

30.04.2010

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1951

Отец: Туркин Федор Андреевич

Мать: не указана

Барнаул
Рождение ребёнка
11.11.1972

Сын: Ермак Дмитрий Юрьевич

Отец ребёнка: Ермак Юрий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермак Юрий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олеся Александровна

Отец ребёнка: Филиппов Александр Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Барнаул
Смерть
30.04.2010
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close