Тужикова Дария Гавриилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тужикова) Мария Семеновна
Отец ребёнка: Тужиков Семен Макаров
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Тужиков Семен Макаров
Рождение ребёнка
05.04.1906
Дочь: Малюкова (Тужикова) Ирина Семеновна
Отец ребёнка: Тужиков Семен Макаров
Рождение ребёнка
13.12.1908
Дочь: (Тужикова) Евгения Семенова
Отец ребёнка: Тужиков Семен Макаров
Рождение ребёнка
09.05.1911
Отец ребёнка: Тужиков Семен Макаров
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:65C9-RFN3
Рождение ребёнка
08.09.1912
Дочь: (Тужикова) Вера Семеновна
Отец ребёнка: Тужиков Семен Макаров
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:65C9-7QZH
Смерть
Неизвестно