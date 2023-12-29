Тужикова Дария Гавриилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тужикова Дария Гавриилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тужикова) Мария Семеновна

Отец ребёнка: Тужиков Семен Макаров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тужиков Семен Макаров

Рождение ребёнка
1899

Сын: Тужиков Феодор Семенов

Отец ребёнка: Тужиков Семен Макаров

Зырянское, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
05.04.1906

Дочь: Малюкова (Тужикова) Ирина Семеновна

Отец ребёнка: Тужиков Семен Макаров

Рождение ребёнка
13.12.1908

Дочь: (Тужикова) Евгения Семенова

Отец ребёнка: Тужиков Семен Макаров

Зырянское, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
09.05.1911

Сын: Тужиков Кирилл Семенов

Отец ребёнка: Тужиков Семен Макаров

Зырянское, Зырянский муниципальный район, Томская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:65C9-RFN3
Рождение ребёнка
08.09.1912

Дочь: (Тужикова) Вера Семеновна

Отец ребёнка: Тужиков Семен Макаров

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:65C9-7QZH
Смерть
Неизвестно

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