Бибиасма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1884 ст.
Отец ребёнка: Муллаяр Хусаин улы
Рождение ребёнка
1888 ст.
Дочь: Гайнисафа Муллаяр кызы
Отец ребёнка: Муллаяр Хусаин улы
Рождение ребёнка
15.02.1891 ст.
Сын: Шамсияр Муллаяр улы
Отец ребёнка: Муллаяр Хусаин улы
Рождение ребёнка
03.11.1895 ст.
Сын: Мухамметлатиф Муллаяр улы
Отец ребёнка: Муллаяр Хусаин улы
Никах
Неизвестно
Муж: Муллаяр Хусаин улы
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муллаяр Хусаин улы
Смерть
Неизвестно