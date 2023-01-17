Бибиасма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБибиасма

Бибиасма

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1884 ст.

Сын: Султангали Муллаяр улы

Отец ребёнка: Муллаяр Хусаин улы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1888 ст.

Дочь: Гайнисафа Муллаяр кызы

Отец ребёнка: Муллаяр Хусаин улы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.02.1891 ст.

Сын: Шамсияр Муллаяр улы

Отец ребёнка: Муллаяр Хусаин улы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.11.1895 ст.

Сын: Мухамметлатиф Муллаяр улы

Отец ребёнка: Муллаяр Хусаин улы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Никах
Неизвестно

Муж: Муллаяр Хусаин улы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муллаяр Хусаин улы

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close