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Харитонов Александр Михайлович

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

18.01.1896

Дата смерти

04.01.1959

Пол

Мужской

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1896

Отец: Харитонов Михаил Петрович

Мать: Харитонова Наталья Тарасовна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
25.10.1919

Жена: Харитонова (таптикова) Клавдия Гавриловна

Рождение ребёнка
01.05.1926

Дочь: Мыздрина Тамара Александровна

Мать ребёнка: Харитонова (таптикова) Клавдия Гавриловна

Казахстан
Рождение ребёнка
28.03.1928

Дочь: Петричук (харитонова) Алевтина Александровна

Мать ребёнка: Харитонова (таптикова) Клавдия Гавриловна

Образование
Неизвестно
начальное
Работа или профессия
Неизвестно
Техник по борьбе с саранчой
Смерть
04.01.1959
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
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