Харитонов Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения18.01.1896
Дата смерти04.01.1959
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1896
Бракосочетание
25.10.1919
Рождение ребёнка
01.05.1926
Дочь: Мыздрина Тамара Александровна
Мать ребёнка: Харитонова (таптикова) Клавдия Гавриловна
Казахстан
Рождение ребёнка
28.03.1928
Образование
Неизвестно
начальное
Работа или профессия
Неизвестно
Техник по борьбе с саранчой
Смерть
04.01.1959
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область