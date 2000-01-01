Финц (Vinz) Анна Мария (Anna Maria) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Финц (Vinz) Анна Мария (Anna Maria)

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Место рождения

Рорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

1728

Дата смерти

29.08.1778

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Финц Иоганнес Михаэль

Мать: Рифф Анна Мария

Рорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
20.05.1749

Муж: Шмитт Иоганнес Михаэль

Рорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
30.01.1764

Сын: Шмитт Иоганнес Михаэль

Отец ребёнка: Шмитт Иоганнес Михаэль

Рорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
29.08.1778
Рорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
30.08.1778
Рорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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