Финц (Vinz) Анна Мария (Anna Maria)
Место рожденияРорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения1728
Дата смерти29.08.1778
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Финц Иоганнес Михаэль
Мать: Рифф Анна Мария
Рорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
20.05.1749
Рорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
30.01.1764
Отец ребёнка: Шмитт Иоганнес Михаэль
Рорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
29.08.1778
Рорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
30.08.1778
Рорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция