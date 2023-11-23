Рагозин Василий Семёнов
Место рожденияЯрославль
Дата рождения1798
Дата смертиС 1870 по 1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Ильинский Семён Андреев
Мать: Евдокия Сергеева
Рагозин Василий Семенович (1798 — ?) Родилсяв семье пономаря села Ильинского Урусовых Ярославского уезда Семена Андреевича. С 1807 года обучался в Ярославской духовной семинарии, из низшего отделения ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
дьякон села Ильинского Урусовых Ярославского уезда
Смерть
С 1870 по 1872