Рагозин Василий Семёнов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРагозин Василий Семёнов

Рагозин Василий Семёнов

Место рождения

Ярославль

Дата рождения

1798

Дата смерти

С 1870 по 1872

Пол

Мужской

Отец

1779 г.р.

Мать

1781 г.р.

Жена

1801 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Ильинский Семён Андреев

Мать: Евдокия Сергеева

Рагозин Василий Семенович (1798 — ?) Родилсяв семье пономаря села Ильинского Урусовых Ярославского уезда Семена Андреевича. С 1807 года обучался в Ярославской духовной семинарии, из низшего отделения ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рагозина) Мария Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
дьякон села Ильинского Урусовых Ярославского уезда
Смерть
С 1870 по 1872

Мы используем куки для улучшения работы сайта.