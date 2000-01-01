Алехин Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду ?.12.1904 и 19.01.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между ?.12.1904 и 19.01.1905
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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