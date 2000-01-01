Алехин Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алехин Василий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между ?.12.1904 и 19.01.1905

Пол

Мужской

Отец

До 1885 г.р.

Мать

До 1885 г.р.

Дети

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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между ?.12.1904 и 19.01.1905

Отец: Алехин Василий Семенович

Мать: Алехина Екатерина (Василисковна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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