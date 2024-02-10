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Андрей
Андрей
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
Оксана
Дети
Катя
Михаил
Добавил:
ВЕ
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Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Катя
Мать ребёнка:
Оксана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Михаил
Мать ребёнка:
Оксана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Оксана
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