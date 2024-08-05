Марфа Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Егорович
Рождение ребёнка
10.07.1809
Сын: Владимир Петрович
Отец ребёнка: Пётр Егорович
Рождение ребёнка
15.06.1811
Сын: Иван Петрович
Отец ребёнка: Пётр Егорович
Рождение ребёнка
08.01.1819
Сын: Павел Петрович
Отец ребёнка: Пётр Егорович
Смерть
Неизвестно