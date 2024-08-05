Марфа Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1791 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Егорович

Рождение ребёнка
10.07.1809

Сын: Владимир Петрович

Отец ребёнка: Пётр Егорович

Рождение ребёнка
15.06.1811

Сын: Иван Петрович

Отец ребёнка: Пётр Егорович

Рождение ребёнка
08.01.1819

Сын: Павел Петрович

Отец ребёнка: Пётр Егорович

Смерть
Неизвестно

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