Ртищев Николай Иванович
Место рожденияБашкирская АССР, ст. Туимаза, Константиновский с/с, д. Константиновка
Дата рождения05.05.1926
Дата смерти10.06.1978
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1926
Отец: Ртищев Иван Дмитриевич
Башкирская АССР, ст. Туимаза, Константиновский с/с, д. Константиновка
Рождение ребёнка
29.05.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нина Фёдоровна
г Уфа Башкортостан
Военная служба
Неизвестно
Ртищев Николай Иванович Картотека моряков Дата рождения: 05.05.1926 Место рождения: Башкирская АССР, ст. Туимаза, Константиновский с/с, д. Константиновка Наименование военкомата: Туймазинский РВК, Башкирская АССР, Туймазинский р-н Дата поступления на службу: 12.10.1943 Наименование воинской части: Шк. ОР УО ТОФ, ТЩ-521 12 ОДТЩ ОВР ВО ВМБ
Ртищев Николай Иванович Картотека моряков Дата рождения: 05.05.1926 Место рождения: Башкирская АССР, ст. Туймаза, Константиновский с/с, д. Константиновка Дата поступления на службу: 12.11.1943 Воинско... Показать все
Смерть
10.06.1978