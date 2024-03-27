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Ртищев Николай Иванович

Место рождения

Башкирская АССР, ст. Туимаза, Константиновский с/с, д. Константиновка

Дата рождения

05.05.1926

Дата смерти

10.06.1978

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1926

Отец: Ртищев Иван Дмитриевич

Мать: не указана

Башкирская АССР, ст. Туимаза, Константиновский с/с, д. Константиновка
Рождение ребёнка
29.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нина Фёдоровна

г Уфа Башкортостан
Военная служба
Неизвестно
Ртищев Николай Иванович Картотека моряков Дата рождения: 05.05.1926 Место рождения: Башкирская АССР, ст. Туимаза, Константиновский с/с, д. Константиновка Наименование военкомата: Туймазинский РВК, Башкирская АССР, Туймазинский р-н Дата поступления на службу: 12.10.1943 Наименование воинской части: Шк. ОР УО ТОФ, ТЩ-521 12 ОДТЩ ОВР ВО ВМБ
Ртищев Николай Иванович Картотека моряков Дата рождения: 05.05.1926 Место рождения: Башкирская АССР, ст. Туймаза, Константиновский с/с, д. Константиновка Дата поступления на службу: 12.11.1943 Воинско... Показать все
Смерть
10.06.1978
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