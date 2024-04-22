Леонова Евдокия Федотова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Петр Иванов (Ич)
Бракосочетание
12.04.1825 ст.
Рождение ребёнка
Около ?.01.1827
Сын: Леонов Петр Васильев (Ич)
Отец ребёнка: Леонов Василий Власов (Ич)
Рождение ребёнка
Около ?.09.1833
Сын: Леонов Степан Васильев (Ич)
Отец ребёнка: Леонов Василий Власов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Авдотья Васильева (Вна)
Отец ребёнка: Леонов Василий Власов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно