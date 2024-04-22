Леонова Евдокия Федотова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонова Евдокия Федотова (Вна)

Место рождения

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1793 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Петр Иванов (Ич)

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
12.04.1825 ст.

Муж: Леонов Василий Власов (Ич)

Рождение ребёнка
Около ?.01.1827

Сын: Леонов Петр Васильев (Ич)

Отец ребёнка: Леонов Василий Власов (Ич)

Рождение ребёнка
Около ?.09.1833

Сын: Леонов Степан Васильев (Ич)

Отец ребёнка: Леонов Василий Власов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Авдотья Васильева (Вна)

Отец ребёнка: Леонов Василий Власов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно
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