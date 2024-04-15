Бурунов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурунов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1956

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2000

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