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Пелагея Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

После 18.01.1858 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
После 1815
Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
Гражданство
После 1815
Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
Россия
Работа или профессия
После 1815
Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
Государственная крестьянка
Бракосочетание
Между 1832 и 1835

Муж: Яков Дмитриевич

Дорофеево, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Дмитриевич

Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Сорокина Прасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Дмитриевич

Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.05.1851 ст.

Сын: Шерстнев Лука Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Дмитриевич

Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
С 1854

Сын: Тимофей Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Дмитриевич

Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
Смерть
После 18.01.1858 ст.
Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
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