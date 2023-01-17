Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиПосле 18.01.1858 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
После 1815
Гражданство
После 1815
Россия
Работа или профессия
После 1815
Государственная крестьянка
Бракосочетание
Между 1832 и 1835
Муж: Яков Дмитриевич
Дорофеево, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Сорокина Прасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
?.05.1851 ст.
Отец ребёнка: Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
С 1854
Сын: Тимофей Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Дмитриевич
Смерть
После 18.01.1858 ст.