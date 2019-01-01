Редкобородова (Губанова) Наталья Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Губанов Анатолий
Мать: Губанова Раиса Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коробкина Александра Викторовна
Отец ребёнка: Редкобородов Виктор Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Редкобородов Максим Викторович
Отец ребёнка: Редкобородов Виктор Борисович
Бракосочетание
Неизвестно