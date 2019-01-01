Редкобородова (Губанова) Наталья Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Редкобородова (Губанова) Наталья Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Губанов Анатолий

Мать: Губанова Раиса Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коробкина Александра Викторовна

Отец ребёнка: Редкобородов Виктор Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Редкобородов Максим Викторович

Отец ребёнка: Редкобородов Виктор Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Редкобородов Виктор Борисович

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