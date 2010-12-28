Белова (Заверткина) Инга Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1949
Дата смерти28.12.2010
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1949
Отец: Заверткин Алексей
Мать: Заверткина Евдокия
Рождение ребёнка
31.05.1970
Отец ребёнка: Белов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
06.09.1980
Дочь: Жедик Кира Сергеевна
Отец ребёнка: Белов Сергей Иванович
Обнинск, город Обнинск, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.12.2010
Брест, Брестская область