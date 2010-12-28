Белова (Заверткина) Инга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Заверткина) Инга Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1949

Дата смерти

28.12.2010

Пол

Женский

Добавил:

ЭЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1949

Отец: Заверткин Алексей

Мать: Заверткина Евдокия

Рождение ребёнка
31.05.1970

Сын: Белов Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Белов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
06.09.1980

Дочь: Жедик Кира Сергеевна

Отец ребёнка: Белов Сергей Иванович

Обнинск, город Обнинск, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Сергей Иванович

Смерть
28.12.2010
Брест, Брестская область
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