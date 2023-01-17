Саукова (Гладкая) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саукова (Гладкая) Нина Михайловна

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Место рождения

Дорогорское, Мезенский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

16.11.1951

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1951

Отец: Гладкий Михаил Назарович

Мать: Гладкая Мария Игнатьевна

Дорогорское, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.09.1971

Сын: Чупров Владимир Иосифович

Отец ребёнка: Чупров Иосиф Алексеевич

Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
14.01.1973

Дочь: Судзиловская Вера Владимировна

Отец ребёнка: Судзиловский Владимир Петрович

Дорогорское, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
21.01.1978

Муж: Сауков Сергей Вячеславович

Несь, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
04.12.1978

Дочь: Клементьева Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Сауков Сергей Вячеславович

Несь, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
04.12.1980

Сын: Сауков Назар Сергеевич

Отец ребёнка: Сауков Сергей Вячеславович

Несь, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
07.03.1990

Муж: Судзиловский Владимир Петрович

Несь, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ
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