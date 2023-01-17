Саукова (Гладкая) Нина Михайловна
Место рождения
Дата рождения16.11.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1951
Отец: Гладкий Михаил Назарович
Мать: Гладкая Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
23.09.1971
Сын: Чупров Владимир Иосифович
Отец ребёнка: Чупров Иосиф Алексеевич
Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
14.01.1973
Дочь: Судзиловская Вера Владимировна
Отец ребёнка: Судзиловский Владимир Петрович
Бракосочетание
21.01.1978
Рождение ребёнка
04.12.1978
Дочь: Клементьева Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Сауков Сергей Вячеславович
Рождение ребёнка
04.12.1980
Отец ребёнка: Сауков Сергей Вячеславович
Бракосочетание
07.03.1990