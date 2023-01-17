Семёнов Илья Сергеевич
Место рожденияКостромская губерния
Дата рождения1904
Дата смерти1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Костромская губерния
Место жительства
С 1904
Советский хозяйственный, государственный и политический деятель, генерал-лейтенант авиации. С 1918 г. находился на хозяйственной, общественной и политической работе. Был студентом Коммунистического университета им. Я. М. Свердлова. Работал инженером-педаг
Место жительства
По 1971
Смерть
1971