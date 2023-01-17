Семёнов Илья Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов Илья Сергеевич

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Место рождения

Костромская губерния

Дата рождения

1904

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Костромская губерния
Место жительства
С 1904
Советский хозяйственный, государственный и политический деятель, генерал-лейтенант авиации. С 1918 г. находился на хозяйственной, общественной и политической работе. Был студентом Коммунистического университета им. Я. М. Свердлова. Работал инженером-педаг
Место жительства
По 1971
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1971
Москва, город федерального значения Москва
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