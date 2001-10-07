Мухаметова (Ибраева) Фахрижихан Ибрагимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1914
Дата смерти07.10.2001
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1914
Отец: Ибраев Ибрагим
Мать: Ибраева Бадрижихан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.01.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухамедов Абдулла Мухамедович
Рождение ребёнка
10.04.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухамедов Абдулла Мухамедович
Смерть
07.10.2001