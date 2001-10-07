Мухаметова (Ибраева) Фахрижихан Ибрагимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметова (Ибраева) Фахрижихан Ибрагимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1914

Дата смерти

07.10.2001

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1901 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1914

Отец: Ибраев Ибрагим

Мать: Ибраева Бадрижихан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухамедов Абдулла Мухамедович

Рождение ребёнка
31.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухамедов Абдулла Мухамедович

Рождение ребёнка
10.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухамедов Абдулла Мухамедович

Смерть
07.10.2001

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