Попов Андрей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1907
Отец: Попов Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Богатова Анна Илларионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1939
Дочь: Попова Алевтина Андреевна
Мать ребёнка: Богатова Анна Илларионовна
Рождение ребёнка
19.07.1945
Сын: Попов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Богатова Анна Илларионовна
Смерть
Неизвестно