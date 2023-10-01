Попов Андрей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Андрей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1907

Отец: Попов Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Анатолий Андреевич

Мать ребёнка: Богатова Анна Илларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Анатолий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1939

Дочь: Попова Алевтина Андреевна

Мать ребёнка: Богатова Анна Илларионовна

Рождение ребёнка
19.07.1945

Сын: Попов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Богатова Анна Илларионовна

Смерть
Неизвестно

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