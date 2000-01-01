Новикова Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Ирина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1968

Пол

Женский

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1990

Сын: Новиков Роман Олегович

Отец ребёнка: Новиков Олег Петрович

Рождение ребёнка
03.02.1994

Дочь: Новикова Алла Олеговна

Отец ребёнка: Новиков Олег Петрович

Рождение ребёнка
03.02.1994

Дочь: Новикова Алла Олеговна

Отец ребёнка: Новиков Олег Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Олег Петрович

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