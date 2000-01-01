Новикова Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1990
Отец ребёнка: Новиков Олег Петрович
Рождение ребёнка
03.02.1994
Дочь: Новикова Алла Олеговна
Отец ребёнка: Новиков Олег Петрович
Рождение ребёнка
03.02.1994
Дочь: Новикова Алла Олеговна
Отец ребёнка: Новиков Олег Петрович
Бракосочетание
Неизвестно